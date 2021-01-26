تحديث جديد للقائمة الخضراء للدول المسموح بالسفر منها إلى أبو ظبي دون حجر صحي.. تفاصيل

أصدرت إمارة أبوظبي الإماراتية تحديثا جديدا للقائمة الخضراء للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي. وشملت القائمة في تحديثها الجديد الذي صدر في 25 يناير الجاري مايلي: •أستراليا •البحرين •الصين • المالديف •المملكة العربية السعودية •تايلاند • جرين لاند •جزر فوكلاند • سانت كيتس ونيفيس • سلطنة بروناي • سلطنة عمان • سنغافورة • قطر • منغوليا • موريشيوس • نيوزيلندا •هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة) يذكر أن يتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

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