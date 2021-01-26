نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح هام من منظمة إسرائيلية بشأن النتائج الأولية للقاح "فايزر" المضاد لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منظمة "مكابي" لتقديم الخدمات الصحية في إسرائيل، النتائج الأولية لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة الإسرائيلية، أن أقل من 0.01 بالمئة ممن تلقوا لقاح شركة "فايزر" للوقاية من كورونا أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.

ونشرت المنظمة الإسرائيلية، النتائج الأولية التي أشارت إلى أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب منهم سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.

وأصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه: "وفقا لخبراء مكابي، فإن هذه بيانات أولية لكن الأرقام مشجعة للغاية".

وأضافت المنظمة الإسرائيلية: "تعلن مكابي أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50 في المئة منهم أمراضا مزمنة. عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب. لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة الحرارة إلى فوق 38.5 درجة مئوية. تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع مريض تم التحقق من إصابته".