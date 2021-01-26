اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

قال مصدر سوداني مسؤول لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي الذي يزور السودان، بحث مع الخرطوم التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وكشف المصدر لـ"دوت الخليج" أن الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، التقى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء السودانيين خلال الزيارة.

وأضاف المصدر، أن الوفد الإسرائيلي بحث أيضا مع الجانب السوداني، سبل تطوير مجالات التعاون الزراعي بين البلدين.

وزار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة كوهين السودان للمرة الأولى، لبحث سبل المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر لإبرام اتفاق سلام.

وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل: "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وأشار كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إلى أنه التقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين ابراهيم، وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية، وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي.