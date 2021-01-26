عاجل.. المرصد السورى: مقتل 3 وإصابة 7 آخرين بانفجار فى مدينة تل أبيض

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انفجار بمدينة تل أبيض الخاضعة للسيطرة التركية، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





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