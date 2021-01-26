الخارجية الإثيوبية: نرغب بمعالجة ملف الحدود مع السودان بالطرق السلمية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "بلاده حريصة على السلام مع السودان ومستعدة للوصول إلى ما من شأنه استقرار الحدود"، مؤكدا أن أديس أبابا مصرة على النهج الدبلوماسى مع الخرطوم.





وتابع المتحدث بالقول، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "لم نقل إننا نرفض التفاوض مع السودان، ولكن عليه إعادة قواته إلى مواقعها السابقة، فنحن نرغب بمعالجة ملف الحدود مع السودان بالطرق السلمية ومستعدون للتوصل لاتفاق لاستقرار المناطق الحدودية". وكان الجيش السودانى أعاد منذ نوفمبر الماضى، انتشاره فى منطقتى الفشقة الصغرى والكبرى، بعد أن استرد أراضى من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

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