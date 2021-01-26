كورونا يواصل افتراس أمريكا.. والإصابات تتخطى الـ 25 مليونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تم تسجيل 1758 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 420 ألفا و972 حالة.
وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 41 مليونا و418 ألفا و325 جرعة لقاح كورونا على الأقل فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 22 مليونا و734 ألفا و243 جرعة على الأقل للمواطنين.
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