رئيسة وزراء نيوزيلندا: من المرجح استمرار إغلاق حدودنا خلال عام 2021

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه من المرجح أن تبقي حدود بلادها مغلقة أمام العالم خلال معظم عام 2021 .

وأضافت أرديرن ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ "يمكننا أن نتوقع أن تتأثر حدودنا معظم هذا العام، وسنواصل متابعة مسألة السفر مع أستراليا، لكن بقية العالم يشكل ببساطة خطرا كبيرا للغاية على صحتنا واقتصادنا بحيث لا يمكننا المخاطرة في هذه المرحلة".

وأعربت عن خيبة أملها من قرار أستراليا من إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من نيوزيلندا، قائلة إن الحالة متعلقة بامرأة أثبتت إصابتها بعد مغادرتها العزل المدار "تحت السيطرة".