التشيك: لن نخفف من القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حاليا

ذكرت الحكومة التشيكية أنها غير مستعدة للتخفيف من القيود التي فرضتها في أواخر شهر ديسمبر الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد إلا في حال انخفاض أعداد المصابين بكوفيد-19 والمتواجدين في المستشفيات بالبلاد إلى أقل من 3 آلاف شخص.
وأفاد راديو "براغ" الدولي اليوم، الثلاثاء، بأن حوالي 5852 شخصا يتواجدون حاليا في المستشفيات؛ لتلقي العلاج جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وانخفض مؤشر المخاطر لكوفيد-19 في جمهورية التشيك اليوم بشكل طفيف من 69 إلى 68 من أصل 100 نقطة، ما يمثل المستوى الرابع على مقياس الطوارئ المكون من 5 مستويات لليوم الـ13 على التوالي، إلا أنه لا تزال القيود التي تتوافق مع المستوى الخامس، وتم فرضها في وقت سابق سارية حتى الآن.
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