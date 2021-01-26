نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: حريصون على السلام مع السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على السلام مع السودان، والاستعداد للوصول إلى ما من شأنه استقرار الحدود، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن السودان، حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لدواع أمنية.

وكان الجيش السوداني، قد بدأ خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال الـ26 عاما الماضية.

واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور الأسبوع الماضي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم غدا الثلاثاء، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.