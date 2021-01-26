نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443 للطلاب المستجدين

أعلن نظام نور التعليمي عن بدء استقبال تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443، ابتداء من يوم الأحد الموافق 24 يناير 2020، الموافق 11/6/1442. ويتم التسجيل عبر موقع نظام الإلكتروني من خلال تسجيل جديد لولي الأمر.

فترات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين ١٤٤٣

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن الخطة الزمنية لتسجيل طالب جديد في نظام نور 1443، ويتم تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي ١٤٤٣ على ٨ مراحل، وهي:

تشمل المرحلة الأولى الطلاب من عمر ٦ سنوات وحتى عمر ١١ سنة و٣ أشهر، ابتداء من 11/6/1442 إلى 24/6/1442. لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجري نظام المفاضلة. يتم إجراء نظام المفاضلة ابتداء من يوم 25/6/1442 حتى 13/7/1442، مع الالتزام بالكمامة ومسافة التباعد.

المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للصف الأول الابتدائي ١٤٤٣ للمدارس التي تطبق البرامج الدولية. يبدأ التسجيل ابتداء من يوم الأحد الموافق 11/6/1442 وحتى تسديد الشواغر، أو حتى موعد إقفال التسجيل. تسجيل المرحلة الثانية مفتوح للطلاب السعوديين والغير السعوديين الجنسية من المدارس الأجنبية والمدارس العالمية.



رابط نظام نور تسجيل اول ابتدائي ١٤٤٣

يختص رابط نظام نور بتقديم الخدمات الإلكترونية المتعددة للطلاب وأولياء الأمور في السعودية، من خلال تسجيل الطلاب الجدد، الاستعلام عن نتائج الطلاب. ويستمر تسجيل اول ابتدائي 1443 حتى موعد إقفال التسجيل في 19/2/1442 أو تسديد الشواغر للمراحل من الثانية إلى الثامنة، بإستثناء تسجيل المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم التي تجري المفاضلة، يجب الالتزام بالوقت المحدد أعلاه.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

يتم تسجيل اول ابتدائي 1443 من خلال الدخول إلى رابط نظام نور ثم تطبيق الخطوات التالية: