طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً والحصول على آلاف الجواهر بسهولة 

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً لكي يتم الحصول على مزايا إضافية داخل لعبة فري فاير يجب أولاً أن يتم الحصول على جواهر فري فاير، ويوجد الكثير من الطرق المختلفة لشحن هذه الجواهر، وسنقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة لشحن جواهر فري فاير بشكل مجاني، فقط يجب اتباع مجموعة من الخطوات، وهذه الخطوات هي:

أولاً يجب على مستخدم اللعبة فتح متجر جوجل على الجهاز، ثم يقوم المستخدم بعملية تحويل هذا المتجر إلى متجر أمريكي.

عند تحويل المتجر لمتجر أمريكي يتم تلقائي تجميع عدد كبير من النقاط، وهذه النقاط التي يتم تحويلها إلى جواهر داخل اللعبة فيما بعد، ويستفيد مستخدم اللعبة بهذه الخطوة.

بعد ذلك يقوم الموقع بعرض مجموعة من البرامج التي بعد تنزيلها يتم الحصول على عدد كبير من النقاط، وأيضاً يمكن تجميع النقاط من خلال مشاهدة الإعلانات الموجودة على الموقع.

الخطوة الأخيرة هي أن يقوم اللاعب بإدخال رمز الأي دي الخاص به من أجل تحويل هذه النقاط على حسابه الخاص في اللعبة والاستفادة منها.

من أجل شحن جواهر فري فاير بعد فتح متجر جوجل بلاي، يقوم مستخدم اللعبة بفتح الثلاث نقاط الموجودين في أعلى الموقع.

بعد فتح متجر جوجل بلاي، يقوم مستخدم اللعبة بفتح الثلاث نقاط الموجودين في أعلى الموقع. هذه النقاط التي ستنقل المستخدم إلى قائمة طرق الدفع، يقوم المستخدم بالضغط عليها ثم اختيار ( العلامة الخاصة بجوجل)، تلك الخاصية التي يمكن من خلالها تغيير الإعدادات الخاصة بجوجل.

بعد ذلك ستظهر مجموعة من الإعدادات الخاصة بجوجل، يقوم المستخدم باختيار تغيير المتجر إلى متجر أمريكي.

بعد ذلك سيطلب الموقع مجموعة من البيانات الضرورية التي يجب إدخالها، ثم يقوم المستخدم بحفظ هذه البيانات، بذلك تم تغيير المتجر والحصول على النقاط.

ويمكن أيضاً الحصول على عدد كبير من النقاط من خلال دعوة مجموعة من الأصدقاء لتسجيل الدخول إلى مواقع معينة من أجل تحميل البرامج التي تعطي نقاط أيضاً، وتعتبر هذه الطريقة سهلة ويستطيع الجميع تطبيق خطواتها.

كيفية تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير