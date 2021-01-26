آخر مستجدات قرارات التعليم للدمج في الدراسة بدءاً من عام 1442-1443

صدرت أوامر وزير التعليم الجديدة اليوم، أن استمرار التعليم عن بُعد أمر حتمي خلال الأيام المقبلة، وسيكون علي مدار الأعوام القادمة مدمجاً مع الحضور، وذلك بعد النجاح الذي حصدته منصة مدرستي ونظام التعليم الإلكتروني عن بُعد، وأضاف الدكتور حمد آل الشيخ، أن مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية تأتى في صالح الطالب دوماً، وتسعى المملكة العربية السعودية إلي النهوض بالطالب والمرحلة التعليمية، ضمن رؤية 2030 وفقاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

أعلن السيد الدكتور حمد آل الشيخ الوزير لتعليم المملكة، أن أحدث قرارات التعليم السعودي تتضمن استمرار عملية التعليم الإلكترونية حتي بعد جائحة ’’كوفيد-19’’، وأكد أن النجاح الذي حققته المنصة الإلكترونية مدرستي نجاحاً باهراً قد شجع علي ذلك، حيث كان مستهدف دخول 70% من نسبة الطلاب الكلية، وقد وصلت إلي 98% خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1441-1442 هـ، وأضاف أن ذلك النجاح الباهر يهديه في المقدمة للطلاب الذين أبهروا الجميع.

تضمنت قرارات وزير التعليم بالمملكة أيضاً، أن تقييم وقياس المعلم سيتم أسبوعياً طبقاً لجدول لقياس أداءه وتقييمه، وذلك طبقاً للوائح الوزارة الآخيرة التي تم تحديثها، ويكون التقييم وفقاً للآتي.

قرارات وزارة التعليم 1442

أصدرت الوزارة بالمملكة العربية السعودية، بياناً حول تحديث آلية الدراسة خلال الفترة القادمة، وتم إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، ولم تكتفي الوزارة بذالك.

أضافت بعض القرارات الهامة، منها التحديث لمعايير تقييم أداء المعلمين، وذلك ما أدرجناه إليكم خلال القياس السابق للمعلم، كما يتم العملي علي تطبيق التعليم المشترك في بعض الجامعات، وتنفيذ قرار التعليم العالي للجميع،ونحيطكم علماً أن الوزارة تعمل جاهدة علي مناقشة آخر التطورات مع الأهلي، فما رأيكم في أوامر وزير التعليم الجديدة باستمرار التعليم عن بعد حتي بعد الجائحة في نظام تعليم المدمج يتم العمل علي تطبيقه في المملكة العربية السعودية.

مستجدات قرارات التعليم وأولياء الأمور

أعترض بعض الأولياء علي القرارات الصادرة من وزارة التعليم السعودية بالمملكة، وذلك بسبب وجود قصور مع أبناءهم مؤخراً، مما جعلهم مستائين من عملية التعليم عن بعد التي أقرتها الوزارة، ولكن نحيطكم علماً أن تلك القرارات جاءت في صالح الجميع، وللحفاظ علي الأطفال من أجل عدم التعرض للخطر بسبب الوباء المتفشي في كل مكان، وعند وجود فرصة لعودة الحضوري سيتم العمل علي دمجه مع الإلكتروني.