مصر.. تعليق رسمي بعد وفاة لاعب شاب في مباراة كرة قدم

علّق رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرية، محمد سلطان، على واقعة وفاة الناشئ محمد هاني الكوري، لاعب فريق السكة الحديد، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع فريق أبناء قنا.
وتوفي الكوري البالغ من العمر 17 عاما، بعدما سقط في اللقاء بين فريقي السكة الحديد وأبناء قنا في ملعب النحاس بالإسكندرية، إذ تعرض لإغماء، تسبب بإصابته بتشنج وضيق تنفس.
ولم تكن هناك سيارة إسعاف أو طبيب أو مسعف لتقديم المساعدة للكوري على أرضية الملعب، بحسب مصادر مصرية.
وتعليقا على الحادثة المأساوية، قال رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرية، إن "هناك تعليمات واضحة، بعدم بدء أي مباراة دون وجود سيارة إسعاف، في جميع الدوريات وفي مختلف الأعمار".
وأضاف سلطان في تصريحات لموقع "الوطن سبورت": من المفترض أي يقوم حكم بإلغاء المباراة، في حالة عدم وجود سيارة إسعاف، وهذا مذكور في اللائحة الخاص بالمسابقات".
وتابع قائلا: "الفريق المستضيف هو المسؤول عن توفير سيارة الإسعاف، ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم لديها تعاقد بإرسال سيارات الإسعاف إلى جميع المباريات المقامة بالإسكندرية، سواء كانت بالدوري الممتاز أو جميع الدرجات والأعمار السنية".
وأعلن نادي السكة الحديد، أقدم نادي في مصر، الذي ينتمي إليه اللاعب المتوفى، إيقاف النشاط الرياضي، وحالة الحداد لمدة 3 أيام.
كما قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين أيام السبت والأحد والثلاثاء، حدادا على اللاعب بناء على طلب مجلس إدارة النادي.
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