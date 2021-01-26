تمكن رجلان من ولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، من تحطيم الرقم القياسي المسجل في التقاط حبات الفشار بالفم.
وتعاون ديفيد راش الذي سبق له تحطيم 150 رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"، مع جاره جوناثان هانون، في تسجيل رقم جديد بالتقاط وأكل 54 حبة فشار في الدقيقة الواحدة.
وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء التي نشرت الفيديو الخاص بالإنجاز، فقد ألقى هانون حبات الفشار، في حين أمسك راش بالحبات الطائرة في فمه.
واستطاع الرجلان تحطيم الرقم القياسي السابق والذي كان 37 حبة في دقيقة واحدة، وتحقق سنة 2016.
وتحدث راش عن تجربته في تحطيم الرقم القياسي قائلا: "أصعب شيء كان توقع المكان الذي سترمى فيه حبات الفشار"، لافتا إلى صعوبة توجيهها من قبل هانون نظرا للزوجتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. تحطيم الرقم القياسي في "التقاط الفشار" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.