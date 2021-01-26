بالفيديو.. تحطيم الرقم القياسي في "التقاط الفشار"

تمكن رجلان من ولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، من تحطيم الرقم القياسي المسجل في التقاط حبات الفشار بالفم.

وتعاون ديفيد راش الذي سبق له تحطيم 150 رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"، مع جاره جوناثان هانون، في تسجيل رقم جديد بالتقاط وأكل 54 حبة فشار في الدقيقة الواحدة.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء التي نشرت الفيديو الخاص بالإنجاز، فقد ألقى هانون حبات الفشار، في حين أمسك راش بالحبات الطائرة في فمه.

واستطاع الرجلان تحطيم الرقم القياسي السابق والذي كان 37 حبة في دقيقة واحدة، وتحقق سنة 2016.

وتحدث راش عن تجربته في تحطيم الرقم القياسي قائلا: "أصعب شيء كان توقع المكان الذي سترمى فيه حبات الفشار"، لافتا إلى صعوبة توجيهها من قبل هانون نظرا للزوجتها.