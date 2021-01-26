عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعلن إحباط عملية طعن فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وأثارت العملية مخاوف من تصعيد محتمل فى الضفة، خصوصاً أن فلسطينياً قتل إسرائيلياً منذ أشهر بعدة طعنات، وكانت هذه العمليات تراجعت بسبب وباء كورونا وإجراءات أمنية إسرائيلية.

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