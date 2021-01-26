نتنياهو يرغب بتمديد الإغلاق أسبوعا آخر لمكافحة كورونا

يميل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تمديد الإغلاق لأسبوع آخر، كما توصي به وزارة الصحة الإسرائيلية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتخشى الوزارة الإسرائيلية من أن يبقى مستوى الإصابات مرتفعا حتى يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن ينتهي الإغلاق.

وكشفت وزارة الصحة أن 63 شخصا فقط أصيبوا بالفيروس ثانية، من بين الذين مر أكثر من أسبوع على تطعيمهم بالجرعة الثانية وعددهم نحو 430 ألف شخص.

وقد تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام حركة الطيران بدء من منتصف الليلة الماضية ولمدة أسبوع، سعيا لاحتواء انتشار الطفرات الجديدة من الفيروس. وتستثنى من هذا القرار حالات إنسانية وطبية وقضائية طارئة.

وقد رجحت رئيسة الخدمات الصحية العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتورة شارون الروعي برايس، أن يستمر إغلاق المطار لمدة شهر واحد على الأقل.