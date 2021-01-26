هولندا.. التطعيم ضد كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 90 عاما فما فوق

قالت وسائل إعلام محلية هولندية أن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتم للأشخاص الذين أعمارهم من 90 عاما فما فوق.
ووفقا لتقرير هيئة البث الهولندية NOS : "اليوم، سيتم تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 90 عاما فما فوق، والذين يعيشون بشكل مستقل".
يشار إلى أنه سيتم تطعيم أول شخص في هذه الفئة العمرية في مدينة أبلدورن بمقاطعة جيلديرلاند.
وتخطط دائرة الصحة البلدية (GGD) في هولندا لتطعيم حوالي 45 ألف شخص في سن 90 وما فوق.
وبدأت في هولندا حملة التطعيم في السادس من يناير الجاري، بلقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا الذي وصلت الدفعة الأولى منه إلى البلاد في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتلقوه موظفو دور رعاية المسنين، ودور المعاقين، وكذلك موظفو المستشفيات وسيارات الإسعاف المتعاملون بشكل مباشر مع المرضى بالفيروس.
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