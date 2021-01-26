وزير المالية السعوي يعلن تفاوض المملكة لتوفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن سعي المملكة إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لعدد من الدول. جاء ذلك في تصريحات للوزير السعودي في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وبين وزير المالية السعودي أن بلاده تجري تفاوضا واسعا مع منتجين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا. ونوه إلى أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الأفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج كوفاكس وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

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