93 ألف قطعة.. تفاصيل أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وقوع أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع الجيش الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، أن اللصوص تلقوا المساعدة من داخل الموقع، ونجحوا في سرقة 93 ألف رصاصة، من موقع "تساليم" العسكري.
وقالت "يديعوت" إنه لم يتم العثور على الذخيرة حتى الآن، ولم يتم القبض على اللصوص، وحتى الجيش الإسرائيلي لم يتخذ أي إجراءات في هذه القضية.
وبحسب الصحيفة، دخل اللصوص إلى موقع "تساليم" بمركبة كبيرة، وبمساعدة عدد من جنود الموقع، ونجحوا في سرقة الأسلحة ومغادرة المكان دون الكشف عنهم.
وكشفت يديعوت، أنه خلال العام الماضي 2020، تم سرقة 80 قطعة سلاح من مواقع وجنود الجيش الإسرائيلي، 15 قطعة منهم تم سرقتها من منازل الجنود.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، اكتفى بتشكيل لجان تحقيق بالحادثة، وزيارات مفاجئة لرئيس الأركان لمواقع الجيش، وتقديم خطة لحماية 50 موقعا عسكريا من السرقات.
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