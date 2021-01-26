قائد أمريكي كبير يمدح حكومة السودان .. لهذا السبب

أثنى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ( أفريكوم ) الجنرال ستيفن تاونسند ، على الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية في الداخل والخارج.
وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ، إنه يرى بداية جديدة للعلاقات بين بلاده مع السودان.
وخلال الأيام الماضية، زار قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ( أفريكوم ) الجنرال ستيفن تاونسند العاصمة الصومالية في زيارة غير معلنة.
و عقد الجنرال تاونسند لقاءا خاصا مع وزير الدفاع الصومالي حسن حسين حاج و قائد الجيش الجنرال يوسف أدوا راغي.
و تحدث الطرفان عن تعزيز التعاون العسكري الذي بين البلدين في حربهما ضد حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء من محافظات جنوب و وسط الصوما، كما وناقشا سبل مواصلة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش الصومالي وذلك في ظل إعلان سحب القوات الأمريكية من الصومال بناءًا على أوامر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وحول العلاقات بين السودان وأمريكا، فقبل أسابيع قليلة ، وقعت وزارة المالية السودانية بالخرطوم مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا.
وقع عن السودان وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية، فيما وقع عن الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخزان ستيفن منوتشن.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020، تأكيدًا على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي.
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