نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 18241 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18241 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 19290 إصابة في اليوم السابق.

ووفقًا للمركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل 23789 شخصا للشفاء، فيما تم تسجيل 456 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن عدد الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و756931 إصابة، بينها 70482 وفاة، وتعافى حتى الآن 3 ملايين و174561 شخصا.

وبحسب روسيا اليوم، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، كان أكثرها في موسكو (2317)، تليها سانت بطرسبورغ (1510) ثم ضواحي موسكو (1129).

وفي الأسابيع الماضية، سجلت روسيا تراجعًا ملحوظًا في وتيرة تفشي الوباء، وذلك بعد إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أنحاء البلاد، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.