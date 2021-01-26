نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن في هولندا فيما يتعلق بحظر التجول المفروض في البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

واعتقلت الشرطة الهندية، ما لا يقل عن 150 شخصا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة الهندية، إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدن هولندا احتجاجا على حظر التجول المفروض في البلاد، تجاوز 150 شخصا، بحسب ما ذكرت "الإذاعة الهولندية NOS".