كيف احسب معدلي الجامعي لكي استطيع تكملة الدراسة الجامعية، يجب على كل طالب جامعي يعرف أن يحسب معدله الجامعي، وذلك ليستطيع استكمال دراسته داخل الجامعة التابع لها، كما يختلف المعدل الجامعي من جامعة إلى أخرى طبقا للنظام المتبع لكل جامعة يتم وضعه من قبل إدارة الجامعة.

كيف احسب معدلي الجامعي

يستطيع كل طالب أن يحسب معدله الجامعي بنفسة، وذلك لأهمية المعدل الجامعي للطالب الذي يعد من أهم الأشياء للطالب لاستكمال الدراسة الجامعية.

والأهم من حساب المعدل الجامعي هو الاستمرار على نفس المعدل الدراسي، لكي يصل في نهاية الدراسة إلى المعدل الذي يهدف إليه.

لذا يوجد طريقتين لحساب المعدل الجامعي طريقة باستخدام الأرقام، وطريقة أخرى باستخدام الرموز.

وترجع الطريقة المتبعة لحساب المعدل الجامعي إلى اختيار الجامعة وليس من اختيار الطالب، وإن كان النظام المتبع في معظم الجامعات هو الحساب بالأرقام.

ولكي يستطيع الطالب حساب المعدل الجامعي، لابد في البداية من الحصول على ناتج ضرب عدد الساعات لكل مادة في معدلها.

وهكذا لكل فصل دراسي حتى يتم تجميع الناتج لجميع الفصول الدراسية، ثم قسمتها على عدد الساعات الفعلية للطالب أثناء الدراسة.

وهذا بالإضافة إلى ضرورة معرفة عدد الساعات الدراسية وعدد المواد الدراسية لكل فصل دراسي، مع مراعاة استثناء مواد الرسوب.

يعتبر المعدل الجامعي ذات أهمية قصوى لكل طالب جامعي، لأنه بمثابة تقييم للطالب خلال الفصل الدراسي.

وعلى أساس المعدل الجامعي للطالب يتم تحديد مستوى الطالب إذا كان متفوق في الفصل الدراسي أم دون ذلك.

وفي الوقت نفسه تقوم الجامعة بجعل الطلاب المتميز في مكانة خاصة، ليتم والارتقاء بهم وبمستوى الجامعة.

لذلك يتساءل الكثير من الطلاب عن كيف احسب معدلي الجامعي وذلك لرغبة كل طالب في معرفة نتائج المعدل الجامعي الخاص به.