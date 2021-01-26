آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني داخل المملكة العربية السعودية، حيث جعلت وزارة التعليم في المملكة الدراسة من خلال نظام التعليم عن بعد، وقد تمت الدراسة خلال الترم الدراسي الأول بهذا الشكل عن طريق منصة مدرستي.

آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 عن طريق منصة مدرستي، تلك المنصة التي يتم فيها التواصل بين الطلاب والمدرسين بدلا من الحضور الفعلي داخل المدرسة.

يتساءل الطلاب عن الآلية التي يتم بها بدأ دراسة الترم الثاني، هل سيستمر كما هو الحال في الفصل الدراسي الأول أم سوف يحدث تغير آخر!

صرح أحد المسؤولين في وزارة التربية أن من المقرر استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عن طريق نظام التعليم عن بعد مثلما حدث في الترم الأول.

وذلك التصريح لم يكن بشكل رسمي من خادم الحرمين الشريفين، أو عن وزير التعليم وإنما ما هو إلا استنتاج للوضع الذي تمر به البلاد خلال هذه الفترة.

كما جاء تصريح وزير التعليم السعودي بأنه لم يتم الاستقرار على قرار حتى الآن، بشأن حضور الطلاب إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد.

وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي، كما حدث في الفصل الدراسي الأول.

كما شددت الوزارة على ضرورة حضور المدرسين إلى المدارس بحد أدني مرة في الأسبوع.

على أن يتم الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء تواجد المدرسين من تعقيم وتطهير المدرسة قبل حضور المدرسين.

قرارات الوزارة بشأن الفصل الدراسي الثاني

من المتوقع أن تستمر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بنفس نظام الترم الأول، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد مرة أخرى، وزيادة أعداد المصابين مع عدم التوصل إلى لقاح حتى الآن.