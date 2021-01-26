مواعيد حركة النقل الخارجي ١٤٤٢..متى يفتح النقل الخارجي للتعليم 1443

تصلنا العديد من الاستفسارات حول مواعيد حركة النقل الخارجي 1442 في المملكة العربية السعودية، كما تردنا بعض الاسئلة الأخرى بخصوص النقل الخارجي ومنها، متى يفتح النقل الخارجي للتعليم 1443 ، وفي هذا الخصوص أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول موعد حركة النقل الخارجي 2021 ، ويأتي ذلك في ظل البحث المستمر من قبل المعلمين وباقي شاغلي الوظائف التعليمية، ومن خلال هذا التقرير سنقوم بتوفير شرح وافي من أجل التسجيل في حركة النقل الخارجي في نظام فارس، كما سيتم إدراج بعض التفاصيل المتعلقة بحركة النقل.

مواعيد حركة النقل الخارجي 1442 وزارة التعليم

بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية بفتح التسجيل على حركة النقل في أواخر عام 1441 قررت الوزارة الآن إعادة فتح المجال لحركة النقل الخارجي، ومن جهة ثانية نوهت الوزارة غلى أن هناك عدد من الحالات والتي بدورها تؤدي إلى فقدان حركة النقل الخارجي 2021 للمعلم أو المعلمة أو باقي المشمولين، ومن أهم هذه الأسباب:

الغياب لمدة أسبوعين “خمسة عشرة يوماً” أو أكثر بدون وجود أي عذر مقبول من الجهة المعنية

وأيضا من يكون عليه قضةه في إدارة التعليم أو في داخل الوزارة أدت إلى إبعاده عن التدريس

أو بسبب وجود قضية تبطل نقله تلقائيا

ومن الحالات أيضا إذا كان الأداء الوظيفي لدى المعني في العام السابق من 60 إلى 100 للعاملين في الوظائف التعليمية

لدى المعني في العام السابق من 60 إلى 100 للعاملين في الوظائف التعليمية أو إذا كان أقل من 77.4 من 129 لمحضري المختبرات أو ما يساويها، ويؤدي ذلك إلى حذف سنة التسجيل وعدم استطاعة الشخص الدخول للحركة

يؤدي التسرب بشكل دائم بما يتضمنها “نقل خدمات استقالة، وفاة، طلب تقاعد، تحويل لعمل اداري، وبعض الحالات الأخرى”، إلى عدم استطاعت الشخص الدخول في حركة النقل الخارجية ، وتؤدي أيضا إلى حذف سنة التسجيل

، وتؤدي أيضا إلى حذف سنة التسجيل من الحالات التي تؤدي إلى فقدان حركة النقل هي المجاز والمعار وكذلك الموفد بالإضافة إلى المبتعث، وذلك لفترة لا تقل عن فصل الدراسي، والتي لا تنتهي مدة تسريبه قبل بدء السنة الدراسية القادمة.

بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم فإن موعد فتح حركة النقل الخارجي في العام الدراسي الجديد 1442/1443:

سيكون في الأول من الشهر السابع “رجب” 1442 للهجرة، والذي سيوافق يوم الثالث عشر من فبراير شباط 2021

وبحسب الوزارة فإن مدة التسجيل ستستمر إلى نحو شهر

على أن يتم إغلاق التسجيل في الأول من الشهر الثامن “شعبان” 1442، والموافق ليوم الرابع عشر من آذار مارس 2021، حيث تبقى لمدة بداية التسجيل حوالي ثمانية عشر يوما

أما فيما يخص مكان التسجيل فإنه من المفترض أن يكون من خلال نظام فارس

وفيما يلي في الفقرة المقبلة كيفية التسجيل في حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

موعد حركة النقل الخارجية 1442-1443 في السعودية

يمكن لكل شاغلي الوظائف التعليمية التسجيل في بوابة فارس ، ويتم ذلك من خلال العديد من الخطوات التالية:

أولا نعبر إلى نظام فارس تسجيل

ثم نقوم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم أو إذا كان إداريا ندخل بحساب الإداري

الآن توجه إلى صلاحية الخدمة الذاتية للموظفين

اضغط على خيار نقل الإداريين أو المعلمين حسب نوع وظيفة الُمسجل

اضغط على خيار “طلب نقل”

ثم انقر على خيار “إضافة” متضمنة المعلومات المكتوبة والتي يكون من ضمنها المسمى الوظيفي لك

الآن اضغط على كلمة نعم

قم بالتأكد من المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها مرة أخرى تجنبا لوجود أي أخطاء في بياناتك

الآن قم بالضغط على كلمة التالي

توجه الآن إلى إضافة المرفقات

قم برفع المرفقات والمستندات المطلوبة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

النقر على كلمة تطبيق

الضغط على كلمة تنفيذ.

كيف اسجل في حركة النقل الخارجي نظام فارس

سيتم طلب مجموعة من المرفقات والمستندات التي يجب أن تقوم بتأمينها وعدم إغفالها، ومن ضمن هذه المرفقات:

صورة عن المؤهل بالنسخة الأصلية للشخص المتقدم حصراً بيان الخدمة من أجل مراجعتها من قبل المختصين الجدير بالذكر أنه وفي حال قمت بإدخال معلومات خاطئة بحروف او أرقام بقصد أو بغير قصد لن يتم قبول الطلب الخاص بك وفي هذه الحالة وجب التأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها للدراسة.

ماهي المستندات المطلوبة للتسجيل في حركة النقل الخارجي في المملكة