عاجل.. وفاة وزير الدفاع الكولومبى بسبب مضاعفات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأُعلنت إصابة تروخيو بفيروس كورونا هذا الشهر ونُقل بعد ذلك إلى وحدة الرعاية المركزة. جدير بالذكر أن كولومبيا سجلت حتى الآت أكثر من مليونى إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.

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