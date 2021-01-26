المشيشى: الأوضاع السياسية مضطربة.. ويجب إصلاح الخلل فى الحكومة التونسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المشيشى، فى كلمته أمام البرلمان، أن التعديل المطروح يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق فى الفريق الحكومى، مطالبا بتوقف "الشعبوية" واستبدالها بـ"المسؤولية".
وتابع رئيس الحكومة التونسى، بالقول بأن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام حيث أن الأوضاع السياسية مضطربة، مؤكدا على أن التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد.
وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة التى قدمها رئيس الوزراء هشام المشيشى.
وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطى وحركة الشعب والدستورى الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة).
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