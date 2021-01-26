بعد زيارة لأكاديمية الشرطة.. الأمم المتحدة: مصر من أكبر المساهمين الدوليين في حفظ السلام

وجهت صفحة شرطة الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الشكر لـ مصر عقب زيارة أكاديمية الشرطة المصرية. وكتبت شرطة الأمم المتحدة "قام مستشار شرطة الأمم المتحدة لويس كاريلو بزيارة أكاديمية الشرطة المصرية بصحبة المدير العام ومساعد وزير الداخلية أحمد إبراهيم بهدف الاطلاع على نهج تدريب الشرطة المصرية بشكل مباشر". وتابعت الأمم المتحدة: "مصر من بين أكبر المساهمين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام". واختتمت "نشكر مصر على دعمها".

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