وزير لبناني: 75% من أبنائنا يحتاجون مساعدات.. ونتمنى توزيع قرض البنك الدولي على المواطنين بالدولار

أكد وزير السياحة​ والشئون الاجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال اللبنانية​ ​رمزي المشرفة، أن عدم التقيد بالتعليمات الصحية أوصل البلاد إلى نسبة ​إصابات بفيروس كورونا​ كبيرة جدا، مبينا أن لبنان​ تعاني أزمتين كبيرتين، إحداهما صحية والأخرى اقتصادية، وهذا واقع صعب للغاية - على حد قوله.

وذكر مشرفة، في تصريحات متلفزة، أن 75 في المائة من الشعب اللبناني يحتاج إلى مساعدات، موضحا أنه لا توجد قاعدة بيانات موحدة في لبنان.



وأفاد بأن 230 ألف عائلة في لبنان تستفيد من المساعدات وتحصل شهريًا منذ بداية أزمة كورونا على مبلغ 400 ألف ليرة، مشيرا إلى أن "​الدولية للمعلومات​ تقدّر نسبة من هم دون خط ​الفقر​ المدقع في لبنان بنحو 25% فيما تقدّر ​منظمة العمل الدولية​ النسبة بـ32%".

وقال مشرفية: "قرض البنك الدولي ليس منحة بل هو دين، وما نعمل عليه هو أن يستهدف هذا القرض نحو 150 ألف عائلة، والوزارة تطالب بأن يوزّع قرض البنك الدولي بالدولار لكن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة هم من يقرّرون في النهاية ذلك".

وأضاف: "إننا ننتظر موافقة مجلس النواب على اتفاقية البنك الدولي، لكن ذلك لن يوقف مسعانا عبر مطالبة الجهات الدولية للحصول على مساعدات أكثر، حيث إن المساعدات ستكون محصورة فقط باللبنانيين لأن النازحين السوريين لديهم برنامج الاستجابة التابع لوزارة الشئون".

وكشف أن وزارتي الداخلية والصحة أنشأتا رابطًا سيعلن خلال أيام لمتابعة حجر الأشخاص الوافدين إلى لبنان في منازلهم بالتعاون مع البلديات.