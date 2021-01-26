موسكو: روسيا وإيران لديهما مصلحة في الاستئناف الكامل لخطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لدى بلاده وإيران مصلحة في إعادة الصفقة النووية بالكامل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الروسي- خلال لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم /الثلاثاء/ في موسكو- : "من أكثر المواضيع إلحاحا اليوم، إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتسوية حول البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا" نحن وإيران مهتمون بصدق بالعودة إلى الوفاء الكامل من قبل جميع الأطراف، التي وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة، بالتزاماتها".

وتابع:" بالنظر إلى دور روسيا وإيران في المنطقة، فإن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في الخليج العربي ومشكلة التسوية الأفغانية والوضع حول ناجورني كاراباخ بعد توقف الأعمال القتالية هناك".