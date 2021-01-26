يتعلق بالكفيل.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا بشأن العمالة الوافدة إليها

أطلقت الإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتنسيق مع قطاع شئون الإقامة، اليوم الثلاثاء، خدمة" نقل كفالة" مادة 18 (قطاع خاص من كفيل إلى كفيل)، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأفادت الوزارة الكويتية عبر بيان صحفي لها منذ قليل، بأن الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي لجميع خدماتها المقدمة وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز على المراجعين.
وأشارت الداخلية الكويتية إلى أن ذلك يأتي أيضا استكمالا لما تم إنجازه من خدمات إلكترونية تم إطلاقها على موقع الوزارة.
ونوهت إلى أن مثل تلك الإجراءات تهدف لتسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدمها قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين.
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