شحن شدات ببجي مجانا من google play بالخطوات

يبحث عدد كبير من لاعبي لعبة ببجي موبايل عن شحن شدات ببجي مجانا من google play بطريقة آمنة من دون أن يحصل اللاعب على باند داخل اللعبة، وبطريقة مضمونة وقانونية 100% لا تضر بجهازك بواسطة متجر جوجل بلاي، تُعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب انتشارًا يفضلها الكثير من للاعبين على مستوى العالم وحققت اللعبة مكاسب كثيرة .

شحن شدات ببجي مجانا

شدات ببجي عبارة عن عملة افتراضية موجدة داخل ببجي، بمجرد حصول اللاعب عليها يحصل على مجموعة من الإضافات والميزات الإضافية التي تؤهله لتخطي العديد من المستويات والمهمات وتعمل على تطوير أداء اللاعب، وتزوده بالأسلحة المتطورة التي تُمكنه من اللاعب باحترافية ولذلك يبحث اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا دائمًا ويمكن ذلك بالخطوات التالية:

افتح اللعبة وأبدأ باللعب يظهر لك إعلان

انتظر مدة 16- 20 ثانية ولا تُغلق الإعلان

بعد انتهاءه تحصل على نقاط قم بتجميع النقاط

واستبدلها بالشدات المجانية.

قم بتحميل تطبيق VPN واختر الدولة الولايات المتحدة

أدخل على إعدادات الهاتف واختر التطبيقات واختر منها المتجر وامسح التخزين

ادخل للمتجر سيتم تحويلك للمتجر الأمريكي الذي يضم خاصية النقاط

انقر على نقاط التشغيل ثم النقر على الانضمام المجاني

يظهر لك طريقة الدفع لتكتب رقم الفيزا لاستخدمها في إجراءات الدفع

قم بإضافية فيزا ليس بها رصيد ثم النقر على المتابعة والحفظ

تظهر لك رسالة لتلقي العروض انقر موافق

ادخل على جوجل بلاي ثم انقر على النقاط المكتسبة ثم يظهر لك التطبيقات المجانية

ثبت التطبيقات تظهر لك النقاط المكتسبة بجانب الكلمة

بعد الحصول على النقاط يمكنك استبدالها ببطاقات جوجل بلاي.

انقر على طريقة الدفع ليظهر لك الرصيد

ادخل للعبة ببجي وانقر على رمز الشدات أقصى مين الشاشة

اختر عدد الشدات التي تريد شحنها

انقر للنقر على الشراء واستمتع بالشدات المجانية.

طريقة شحن شدات ببجي من جوجل بلايشحن شدات ببجي بالكارت

تستطيع شحن شدات ببجي موبايل من خلال شحن الكروت الخاصة بالشدات عند اتباعك للطريقة التالية: