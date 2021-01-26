شحن شدات ببجي مجانا من google play بالخطوات

يبحث عدد كبير من لاعبي لعبة ببجي موبايل عن شحن شدات ببجي مجانا من google play بطريقة آمنة من دون أن يحصل اللاعب على باند داخل اللعبة، وبطريقة مضمونة وقانونية 100% لا تضر بجهازك بواسطة متجر جوجل بلاي، تُعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب انتشارًا يفضلها الكثير من للاعبين على مستوى العالم وحققت اللعبة مكاسب كثيرة .شحن شدات ببجي مجانا
شدات ببجي عبارة عن عملة افتراضية موجدة داخل ببجي، بمجرد حصول اللاعب عليها يحصل على مجموعة من الإضافات والميزات الإضافية التي تؤهله لتخطي العديد من المستويات والمهمات وتعمل على تطوير أداء اللاعب، وتزوده بالأسلحة المتطورة التي تُمكنه من اللاعب باحترافية ولذلك يبحث اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا دائمًا ويمكن ذلك بالخطوات التالية:
- افتح اللعبة وأبدأ باللعب يظهر لك إعلان
- انتظر مدة 16- 20 ثانية ولا تُغلق الإعلان
- بعد انتهاءه تحصل على نقاط قم بتجميع النقاط
- واستبدلها بالشدات المجانية.
- قم بتحميل تطبيق VPN واختر الدولة الولايات المتحدة
- أدخل على إعدادات الهاتف واختر التطبيقات واختر منها المتجر وامسح التخزين
- ادخل للمتجر سيتم تحويلك للمتجر الأمريكي الذي يضم خاصية النقاط
- انقر على نقاط التشغيل ثم النقر على الانضمام المجاني
- يظهر لك طريقة الدفع لتكتب رقم الفيزا لاستخدمها في إجراءات الدفع
- قم بإضافية فيزا ليس بها رصيد ثم النقر على المتابعة والحفظ
- تظهر لك رسالة لتلقي العروض انقر موافق
- ادخل على جوجل بلاي ثم انقر على النقاط المكتسبة ثم يظهر لك التطبيقات المجانية
- ثبت التطبيقات تظهر لك النقاط المكتسبة بجانب الكلمة
- بعد الحصول على النقاط يمكنك استبدالها ببطاقات جوجل بلاي.
- انقر على طريقة الدفع ليظهر لك الرصيد
- ادخل للعبة ببجي وانقر على رمز الشدات أقصى مين الشاشة
- اختر عدد الشدات التي تريد شحنها
- انقر للنقر على الشراء واستمتع بالشدات المجانية.
تستطيع شحن شدات ببجي موبايل من خلال شحن الكروت الخاصة بالشدات عند اتباعك للطريقة التالية:
- قم بفتح اللعبة على هاتفك الجوال واختر الدولة التي تريد الشحن إليها، ثم تظهر لك أسعار الشدات بالعملة التي أخترت دولتها.
- قم بالنقر على أيقونة الشحن واختر عدد الشدات التي تحتاج إليها.
- من ثم اختر فئة الشحن المناسبة
- سجل بيانات الفيزا الخاصة بك للدفع
- وانتظر دقائق حتى يتم الشحن ومن ثم استمتع بالشدات التي تساعد في ترقيتك داخل اللعبة.
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