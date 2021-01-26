جرحى بعملية طعن في فرانكفورت الألمانية

أصيب عدد من الأشخاص، في هجوم شنه رجل بسكين بمدينة فرانكفورت الألمانية، صباح الثلاثاء، قبل أن تعتقله السلطات.
وقالت شرطة فرانكفورت في تغريدة على تويتر، إن أيا من الضحايا لم يصب بجروح خطيرة، دون أن تفصح عن أي تفاصيل عن المهاجم أو عدد الجرحى.
وذكرت محطة "هيسينشاو" المحلية، أن الهجوم بـالطعن وقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية بـالمدينة الألمانية، لافتة إلى أن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
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