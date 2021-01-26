عاجل.. إصابة 3 أشخاص فى حادث طعن بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، وقوع حادث طعن قرب محطة القطارات فى فرانكفورت، الأمر الذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم واحد فى حالة حرجة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، وقوع حادث طعن قرب محطة القطارات فى فرانكفورت، الأمر الذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم واحد فى حالة حرجة. وبحسب الإعلام الألمانى، ألقت الشرطة القبض على منفذ عملية الطعن، غير مستبعدة أى فرضية فى الحادث.

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