جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، استقالته رسمياً سعيا للحصول على أغلبية جديدة من البرلمان بعد انسحاب حزب عضو فى الائتلاف الحكومى، أو التوجه إلى انتخابات مبكرة.





ويخطط كونتى للحصول على تكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، فى محاولة لتشكيل حكومة جديدة. وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم فى 13 يناير بعدما انتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية وخطط الإنفاق الاقتصادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.