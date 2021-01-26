استشهاد فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مفترق "جيتي" في مستوطنة هرئيل بمنطقة سلفيت شمال الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الجيش أطلقت النار على شاب فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب مفترق "جيتي" في منطقة لواء "أفرايم" الإقليمي، مؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته.

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