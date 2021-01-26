حادثة طعن بسكين للمارة في مدينة فرانكفورت الألمانية.. وتحرك عاجل للشرطة

هاجم رجل بسكين عدة أشخاص وأصابهم في مدينة فرانكفورت صباح اليوم الثلاثاء قبل أن تعتقله السلطات الأمنية، وفق ما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.
وقالت شرطة فرانكفورت في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن عددًا من الضحايا أصيبوا بجروح مختلفة، ولم تفصح عن أي تفاصيل عن المهاجم ولم تذكر عدد الجرحى.
وذكرت محطة هيسينشاو المحلية أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة وأن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة.
وأضافت إن الشرطة ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في فرانكفورت.
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