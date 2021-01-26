بعد عودة العلاقات.. أمير قطر يبعث برقية عزاء إلى العاهل السعودي

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.
من جانبه ارسل نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، برقية تعزية مماثلة.
كان الديوان الملكي السعودي قد نعي ، في بيان أمس (الاثنين)، الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
ومن المقرر له ان يُصلى على الفقيدة اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.
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