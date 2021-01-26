نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات جديدة بخصوص دعم الصناعات الأمريكية، ومستجدات فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن:

توقيع مرسوم رئاسي:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما رئاسيا لدعم المنتجات الأمريكية في المؤسسات الفدرالية، قائلًا نأخذ الخطوات الأولى لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الأولوية في المؤسسات الفدرالية لشراء المنتجات الأمريكية، متابعا: سأعمل على وضع خطة للإنعاش ولتحفيز الشركات الأمريكية.

وتعهد جو بايدن بدعم التنافسية لدى الشركات الأمريكية

توجيه بالتزام الكمامات في الفترة الراهنة:

آكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن التوقعات الخاصة بضحايا فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ترجح أن إجمالى الوفيات من الأمريكيين ستصل إلى 600 -650 ألف شخص، مشددا علي انه يمكن إنقاذ 50 ألف حياة إذا التزام الأمريكيون بارتداء الكمامات.

وقال بايدن عن الحد من انتشار فيروس كورونا، في البيت الأبيض: "إذا ارتدينا كمامات من الآن وحتى نهاية أبريل، فيمكننا إنقاذ حياة 50 ألف شخص".

تلقيح مليون أمريكي يوميًا:



لفت الرئيس الامريكي الي أن الحكومة تسابق نحو هدفها الأولي المتمثل في تلقيح مليون أمريكي يوميًا، وترغب في زيادة عدد الجرعات إلى 1.5 مليون جرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوميًا.

موعد الحصول علي تلقيح:



كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موعد حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا قائلا:"إن قرار استخدام المصالحة بين الجمهوريين والديمقراطيين سيعتمد على كيفية سير المفاوضات، وأننا لن نعرف أين نقف حتى "نصل إلى نهاية هذه العملية" التي يقول إنها ستكون "في غضون أسبوعين.

اطلق مبادرة "صنع في امريكا":

روج الرئيس الأمريكى، جو بايدن من البيت الأبيض لمبادرته "صنع في أمريكا" لتسخير القوة الشرائية للحكومة الأمريكية، أكبر مشتر للسلع والخدمات في العالم، لتعزيز التصنيع المحلى والوظائف النقابية وخلق أسواق للتكنولوجيات الجديدة.

توقيع امر بسد ثغرات مبادرة أشتري الامريكي:

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى سد الثغرات فى أحكام مبادرة "اشترى الأمريكى" المطبقة حاليا.

وقال الرئيس بايدن إنه بموجب القرار التنفيذى، سيتم تغيير تعريف المحتوى المحلى، وسيتم إنشاء منصب رفيع في مكتب الإدارة والميزانية للإشراف على العملية التى يمكن للمقاولين من خلالها التقدم للحصول على إعفاءات من قواعد "اشترى الأمريكى" لتقليل عدد الإعفاءات الممنوحة.

وستقوم الإدارة أيضًا بإنشاء موقع على الانترنت ينشر جميع طلبات الإعفاء ويوجه الوكالات للتواصل بشكل استباقي مع الشركات المصنعة الأمريكية الصغيرة التي غالبًا ما يتم استبعادها من العملية.

تعين مدير خاص لمبادرة صنع في أمريكا؛



أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بتعيين مديرا خاصا لمتابعة مبادرة "صنع في أمريكا"، مؤكدا أنه على من يريد شراء المنتجات الصناعية من الخارج التقديم لاستثناء خاص.

