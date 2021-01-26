نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كيودو نيوز": أكثر من 15 ألف مصاب بكورونا في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "كيودو نيوز" اليابانية للأنباء، بأن 15058 مصابا بوباء كورونا كانوا مسجلين بداية يناير في قوائم الانتظار للحصول على سرير في مستشفى أو في مراكز مجهزة لعلاج المصابين.

وقد ارتفع عدد الذين ينتظرون شغور سرير في المستشفيات والهياكل الصحية العامة للعلاج من 1563 شخصا في 19 ديسمبر الماضي إلى 7539.

بحسب الوكالة اليابانية، أعداد الموبوئين الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مساكنهم، بسبب استحالة العناية بهم في المستشفيات والعيادات، في ارتفاع متواصل.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في اليابان، أمس الاثنين لأول مرة منذ نحو شهر تحت سقف 3 آلاف إصابة، بتسجيل 2764 حالة، فيما بقي لأسابيع يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف إصابة جديدة يوميا.