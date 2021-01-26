نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، باستقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بأن إيطاليا لا تستطيع أن تعود إلى طبيعتها بعد حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب أن تحول الأزمة إلى فرصة لإصلاح البلاد.

وقال "كونتي"، في الكلمة الافتتاحية لمشاورة سياسية استمرت تسعة أيام في روما: "هذا هو الوقت المناسب للعمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يجب أن نستفيد (من الوضع) لتحويل الأزمة إلى فرصة ، وإزالة جميع العقبات التي أدت إلى تباطؤ (إيطاليا)".

وأردف "كونتي"، أن حكومته الائتلافية تعد خطة إصلاحات لتبسيط البيروقراطية، ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة الخضراء، وتحسين التعليم، ودعم الفئات الأشد فقرا، وجلب المزيد من النساء إلى القوى العاملة.

وتتوقع الحكومة الإيطالية أن ينكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 8٪ على الأقل هذا العام.

وتعد الدولة من بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 236 ألف حالة وفاة وأكثر من 34 ألف حالة وفاة.