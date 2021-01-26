انت الان تتابع تفاصيل خبر الرياض الآن يتصدر تويتر.. ورويترز تؤكد سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية “الرياض” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تصدر هاشتاج الرياض الآن موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد نقل وكالات الأنباء العالمية وعلى رأسها “رويترز”، حيث أفاد شهود عيان لرويترز سماع دوي الإنفجار في العاصمة السعودية الرياض، ولكن لم يتم معرفة مصدر الإنفجار حتى الآن.

الرياض الآن يتصدر تويتر بعد سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية “الرياض”

ورجع البعض قيام مليشيات جماعة الحوثي اليمنية باستهداف الرياض بصاروخ بصاروخ، وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت أن الحوثيين استهدفوا الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بصاروخ، وتمكنت قوات التحالف العربي وقوات الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره.

وفور قيام رويترز بنشر خبر انفجار ارياض، تصدر هاشتاج الرياض الآن منصات التواصل الإجتماع، وسط تحذيرات كثيرة من النشطاء بمنع التصوير من مكان الحادث، حتى لا تستفيد القنوات المعادية من الصور والفيديوهات التي يتم نشرها.

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وكانت العديد من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، أدانت استهداف الرياض بصاروخ يوم السبت الماضي، وأكدت على وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية، واستهجنت استهداف الآمنين والمدنيين.