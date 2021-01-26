نظام الجدارات يدخل 105 مدرسة لتلبية احتياجات سوق العمل

طورت وزارة التربية، والتعليم المناهج في التعليم الفني وفق نظام الجدارات، الذي يهدف بتدشينه إلى ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، حيث يعتمد نظام “الجدارات” على قياس مهارات الطالب التي اكتسبها خلال فترة دراسته، وليس الاعتماد على مهارات الحفظ، فقط، وتنقسم المناهج في نظام الجدارات إلى: 50% مناهج تقنية، وهي المناهج التي لها علاقة لها بالمهنة التي يتعلمها الطالب في سنوات دراسته، مثل: “النجارة، التبريد والتكييف، الكهرباء، النقل وغيرها من مهن، و50% لمواد عامة مثل: اللغات، الفيزياء والرياضيات، ومهارات حياتية مثل: القيادة، حل المشكلات، إدارة الأزمات، والتواصل.

التعليم الفني القائم على الجدارات

في هذا السياق أكد مصدر مسؤول بالتربية والتعليم، أن الوزارة طورت المناهج في مدارس التعليم الفني، وذلك بما يلائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين في كافة المجالات، وهو ما يساهم في تحسين النظرة المجتمعية لخريجي المدارس الفنية والتعليم الفني بصفة عامة، حيث أتاحت لطلاب المدارس الفنية وفق هذا النظام فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي، وقد حولت الوزارة مناهج 48 مهنة، إلى نظام الجدارات في 105 مدرسة من مدارس التعليم الفني، يدرس بها نحو 55 ألف طالب وطالبة.

معايير نظام الجدارات في التعليم الفني

وأوضح المصدر أن التقييم في نظام الجدارات يعتمد على الشق العملي، الذي يتم من خلاله قياس الجدارات المهارية العملية للطالب، دون الاعتماد على الجانب النظري فقط، لافتًا إلى أنه في ظل نظام التقييم الجديد، سيكون لكل طالب ملف إنجاز خاص به، يسحل فيه الطالب بخط يده كل إنجازاته التي حققها، وسيكون هذا الملف مع الطالب عندما يتقدم لأي فرصة عمل متاحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون هذا الملف في شكل إلكتروني في وقت لاحق.

اهتمامًا بالجانب العملي

وأضاف المصدر، أن الطالب وفق هذا النظام، سيجد في المدرسة التي يدرس بها اهتمامًا بالجانب العملي، وسوف يتم اختباره في هذا الجانب عمليًا وأيضًا بشكل مكتوب، وسوف تستعين المدرسة بمراجع خارجي تكون مهمته تقييم مدى إتقان الطالب للجدارات، علاوةً على وجود مراجع داخلي من المدرسة، إضافة لذلك سوف يشارك في امتحان أخر العام ممثل عن الصناعة.

وكشف المصدر، أن نظام الجدارات لن يقدم للطالب في شكل كتب بالطريقة التقليدية، حيث أنها ستكون عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج، ويوجد بهذه الوحدات دليل للطالب ودليل للمعلم تم إعداده بطريقة حديثة، وليس بالشكل التقليدية.