رابط منصة مدرستي حل الواجب المدرسي 2021.. madrasati

تدور محركات البحث بصورة غير طبيعية بهذه الأوقات للبحث عن رابط منصة مدرستي حل الواجب فقد أصبحت منصة مدرستي التعليمية من أبرز المنصات التي يتم استخدامها من قبل وزارة التعليم، داخل المملكة العربية السعودية بسبب اعتماد الطلاب عليها للتواصل مع المعلمين والقيام بسير العملية التعليمية على الوجه المنشود، حيثُ يتم عمل تحديثات عبر منصة مدرستي بشكل مستمر عليها لتسهيل التواصل والتعامل مع الخدمات التي تقدمها.

رابط منصة مدرستي حل الواجب

يلجأ الطلاب إلي الاستفسار والبحث السريع عن جميع المعلومات التي تخص منصة مدرستي التعليمية فقد تم إرفاق العديد من الخدمات التعليمية التي ساهمت بشكل كبير من التواصل بين المعلم وولي الأمر والطالب من خلال التسجيل عبر المنصة، كما أضافت خاصية جديدة لكافة الأسئلة التي يبحث عنها الطلاب فعند الدخول للاستفسار سوف يجد جميع الإجابات التي يرغب بمعرفتها، ويمكن تسجيل الدخول على منصة مدرستي وعند الدخول يتم الضغط على المقررات الدراسية، وبعدها النقر على الأيقونة المتعلقة بالأسئلة الشائعة ومنها يمكن الوصول للإجابات.

طريقة حل الواجب المدرسي

وهناك بعض التحديثات التي تمت أضافتها مؤخراً والتي تخص الواجبات المدرسية والتي تمكن الطالب من حل الواجبات والتعديل عليه، وذلك من خلال الدخول على موقع منصة مدرستي وتسجيل الدخول وبعدها النقر على الواجبات المدرسية واختيار الواجب حسب المدة التي وضعها المعلم لأنهائه، ويبدأ بالحل ويقوم بحفظه مرة ثانية، وبعد تصحيح الواجب ينقر للدخول مرة أخرى للاطلاع على التعديلات التي يجب عملها لتصحيح الواجب، وفي حالة أخطأ الطالب في أحد الأسئلة يمكن العودة مرة أخرى لتصحيحها قبل تصحيح المعلم للواجب.

طريقة رفع الواجبات على منصة مدرستي

منحت منصة مدرستي التعليمية طريقة سهلة يمكن من خلالها الانتقال بسهولة ورفع الواجبات المدرسية، من خلال رابط منصة مدرستي فعند النقر عليه سوف ينتقل الطالب تلقائياً للمنصة من الداخل ويمكن رفع الواجب من خلال الخطوات التالية:-