خطوات تحميل ببجى الكوريه pubg mobile kr بطريقة سهلة في جميع الدول العربية

تحميل ببجى الكوريه اتجه مؤخرا الكثير من ألاعبين المحترفين وحتى المبتدئين بالبحث على كيفية تحميل النسخة الكورية من لعبة ببجى نظرا بأنها تعطى لكى لاعب في البداية الكثير من الهداية والجوائز مثل ملابس جديدة مجانا وصناديق وأسلحة وسكنات كثيرة وغيرهما وكل ذلك مجانا وتبقى مع اللاعب طوال اللعبة، أيضا تتمتع النسخة الكورية بأنها تأتى بتصاميم الرسومات افضل من اللعبة الأصلية وتتميز ايضا بسهولة لعبها، وغيرها من المميزات التي لا حصر لها إذا كنت تريد تحميل اللعبة فأليك طريقة من افضل وأسهل الطرق التي سنتعرف عليها في هذه المقالة.

خطوات تحميل ببجى الكوريه

يمكن أيضا التعرف على افضل طريقة لشحن شدات ببجى مجانا حيث تعطيك هذه الطريقة اكتر من 15 ألأف شدة يوما، خطوات تحميل ببجى الكورية لجميع الدول العربية:

يجب أولا تحميل أي برنامج VPN لتغير دوله وافضل برنامج هو (veilduck).

اختيار أي دولة من برنامج الـ VPN وليكون تغير الدولة لكوريا الجنوبية south korea.

وبعد التغير الدولة في البرنامج، يجب التوجه بعدها إلى أعدادات الموبيل واختيار (التطبيقات) app management.

واختيار جوجل بلاي ثم امسح بيانات التطبيق clear data.

ثم الخروج والدخول على برنامج متجر بلاي وكتابه pupg korea.

وستظهر لك لعبة ببجى كما موضح في الصورة.

ولكى يتم تحميل اللعبة سريعا قم بتعطيل برنامج الـ VPN.

وأخيرا انتظر قليل حتى يتم تحميل اللعبة وبعد التثبيت اضغط على اللعبة وقوم بالتسجيل بحسابك واستمتع بهداية النسخة الجديدة.

يتوفر في هذه النسخة الكثير من الخرائط التي تساعد ألاعبين.

تحتوى الرسوم الداخلية للعبة على جرافيك اعلى من النسخة الأصلية.

تستطيع أن تحتفظ بالنتائج التي حققتها لأكثر من شهر.

لا تستهلك الكثير من باقة الأنترنت مثل النسخة الأصلية.

يتوفر بها الكثير من الأسلحة الغير متوفرة في النسخة الأصلية.

بعد الفوز تحصل على الكثير من الهداية القيمة لكى تساعدك على الاستمرار في اللعب وتحسن مهاراتك.

يوجد بها خرائط جديدة وأفضل بكثير.

متوفر بها سلاح الـ QBZ وهو نوع جديد من الأسلحة النارية.

أولا فتح اللعبة ومشاهدة الإعلانات المجانية.

قوم بمشاهدة الإعلانات لكى تحصل على الكثير من الشدات كل يوم.

مميزات ببجي الكوريهشحن شدات ببجى مجانا بالنسخة الكورية