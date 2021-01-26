خطوات تفعيل خدمة الإشعارات للجوازات عبر تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية

خطوات تفعيل خدمة الإشعارات للجوازات عبر الهواتف الذكية، هي أحدث ما طورته المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منصة خدمات أبشر جوازات، تلك الهيئة العريقة التي تقدم مئات الخدمات، لمواطني المملكة العربية السعودية، والوافدين إليها وكذلك المقيمين بها، ما يجعل من حياتهم أكثر سهولة ويسرًا، وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنها قد استحدثت آلية إرسال إشعار بالخدمات التي يشترك بها المستخدم، عبر الجوال الذكي، وذلك عن طريق عددًا من الخطوات البسيطة التي تدعم إرسال إشعارات بآخر التحديثات للمستفيد، عقب تفعيلها من الهاتف.

خطوات تفعيل خدمة الإشعارات للجوازات

يمكنك الآن الاستفادة من الخدمات، التي تقدمها المديرية العامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع منصة أبشر الرسمية للخدمات الإلكترونية، من خلال التطبيق الرسمي للهواتف الذكية، فقط من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة، تمكنك من تفعيل خدمة الإشعارات، وذلك كما يلي:

قم أولا بالدخول إلى تطبيق أبشر جوازات. اختر أيقونة معلوماتي، وانقر عليها. اختر من التطبيق أيقونة الخط الزمني ثم اضغط عليها. قم بتحديد نوع التقويم أو التاريخ عبر الهاتف، سواء هجريًا أم ميلاديًا. ثم اختر تصنيف الخدمة المراد إرسال الإشعار بشأنها؛ مثل خدمات المركبات، أم خدمة انا والعائلة، أم خدمة العمالة المنزلية، أم خدمات المخالفات المرورية، وذلك وفقًا للخدمة المراد الحصول على إشعار بها.

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن ما تقدمه من خدمات لمستخدميها هو أبرز ما يشغلها، خاصة وأنها تستهدف التيسير على كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء، الأمر الذي يمكن مديرية الجوازات العامة، من بعض الإنجازات التي تمثل مزايا للمستخدمين، ومن أبرز مزايا تفعيل إشعارات خدمات الجوازات عبر تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية، ما يلي:

حل المشاكل التقنية التي تواجه المستخدمين، عند إرسال طلباتهم عبر تطبيق أبشر جوازات.

سهولة الحصول على الإشعارات، بكل ما يتعلق بتحديث المعلومات.

سهولة الاستعلام عن خدمات أبشر جوازات، مثل هوية مقيم، أو تعديل المهنة أو نقل خدمات.

أشارت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمستفيدين تفعيل الهوية الرقمية الوطنية السعودية أو استخدام أية خدمة من خدمات الجوازات عبر منصة أبشر، أو استعلام عن نقل كفالة في الجوازات برقم الإقامة، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى مثل؛ خدمة إضافة مولود بالجوازات، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين عبر منصة أبشر جوازات، وذلك بما يضمن التيسير على المواطنين والمقيمين، إنجاز خدماتهم في السعودية بكل سهولة.

يمكن متابعة موعد انتهاء تأشيرة العمال، عبر خدمات أبشر جوازات من خلال تطبيق أبشر، باتباع الخطوات التالية: