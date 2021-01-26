أخبار اليمن : دراسة تكشف سر إصابة الأطفال بالسمنة

دراسة تكشف سر إصابة الأطفال بالسمنةكشفت دراسة علمية حديثة سر تعرض الأطفال لأزمة “السمنة” المفرطة في وقت مبكر من أعمارهم.وأوضحت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن تغير الأنظمة الغذائية وليس النشاط البدني الأقل هو سبب “سمنة” الأطفال، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وأشارت الدراسة إلى أن التباين في استهلاك الأطعمة، التي يتم الحصول عليها من السوق خارج النظم الغذائية التقليدية.. وليس إجمالي السعرات الحرارية التي يتم حرقها كل يوم، هي المرتبطة بشكل موثوق في تراكم الدهون لدى الأطفال.

وتقدم الدراسة التي قادها باحثون في جامعة بايلور، نظرة ثاقبة على وباء السمنة العالمي.

ونقلت الدراسة عن صموئيل أورلاشر، الأستاذ المساعد في الأنثروبولوجيا في جامعة بايلور، والمؤلف الرئيسي للدراسة قوله: “إن أهمية اتباع نظام غذائي فقير مقابل استهلاك الطاقة المنخفض على تطوير السمنة لدى الأطفال لا تزال غير واضحة، فباستخدام مقاييس قياسية ذهبية لإنفاق الطاقة، نظهر أن أطفال البستنة الريفيين الهزيلين نسبيًا في منطقة الأمازون ينفقون تقريبًا نفس العدد الإجمالي للسعرات الحرارية كل يوم مثل نظرائهم في المناطق شبه الحضرية الأكثر بدانة، ولا سيما العدد نفسه من السعرات الحرارية كل يوم مثل الأطفال الذين يعيشون في الولايات المتحدة الصناعية، ولا يوجد تأثير يمكن اكتشافه على الأطفال في عينتنا، مثل التباين في أشياء مثل النشاط البدني المعتاد والنشاط المناعي على إنفاق الأطفال اليومي للطاقة في عينتنا”.

ووجدت الدراسة أن استهلاك الطاقة لا يرتبط بالسمنة.وقال أورلاشر: “هذه النتيجة الأولية وحدها مثيرة في تأكيد اكتشافنا السابق للاستقرار النسبي في نفقات الطاقة اليومية للأطفال عبر أنماط الحياة والبيئات المختلفة، لكن دراستنا تذهب إلى أبعد من ذلك.

فهي تُظهر أن الأطفال الأمازونيين الذين يتناولون المزيد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في السوق – ولكن ليس أولئك الذين ينفقون سعرات حرارية أقل كل يوم – لديهم باستمرار المزيد من الدهون في الجسم”.

وتدعم هذه النتائج الرأي القائل بأن التغيير في النظام الغذائي من المحتمل أن يكون هو العامل المهيمن الذي يقود الارتفاع العالمي في بدانة الأطفال، لا سيما في سياق التوسع الحضري السريع وتكامل السوق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.