أخبار اليمن : خروج خدمات الإنترنت والاتصالات في حيس والخوخة

خروج خدمات الإنترنت والاتصالات في حيس والخوخةأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة.وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن انقطاع الخدمات في المديريتين ناتج عن تعرض أحد الكابلات الضوئية للانقطاع صباح الاثنين.

ولفت المصدر إلى أن فرق فنية تابعة للمؤسسة العامة الاتصالات باشرت إجراءات تحديد موقع الانقطاع والعمل على إصلاحه، وستواصل مهامها حتى إعادة الخدمة إلى مدينتي حيس والخوخة.

ونفى المصدر ما تناقلته وسائل إعلام العدوان ومرتزقته من أكاذيب ، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق استهداف مؤسسة الاتصالات التي تحرص على تقديم خدمات الاتصالات لكافة المواطنين في كل أنحاء الوطن.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن عودة الخدمة في تلك المناطق فور انتهاء عملية الإصلاح خلال الساعات القادمة