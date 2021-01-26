الاتحاد الأوروبى: نبحث أوضاع حقوق الإنسان والحريات فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وقال دبلوماسى أوروبى: "نبحث مع تركيا أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تشمل المباحثات أيضا مع أنقرة تدخلاتها فى سوريا وليبيا".

وحول الملف النووى الإيرانى، أكد الدبلوماسى الأوروبى، إن استمرار تخصيب إيران لليورانيوم يهدد الاتفاق النووى، مؤكدا على أن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز العلاقة مع مجلس التعاون الخليجيى.

يأتي هذا فيما انطلقت أمس الإثنين، المحادثات التركية اليونانية لبحث أزمة المتوسط بعد توقف فى المفاوضات دام سنوات.