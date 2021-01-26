جدة - نرمين السيد - وضُبطت الناقلتان العملاقتان، ويعمل عليهما طاقمان من رعايا إيران والصين، يوم الأحد فى المياه الإندونيسية قرب جزيرة كالمنتان. والناقلة (إم تى هورس) مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية بينما تدير الناقلة (إم تى فريا) شركة شنجهاى فيوتشر لإدارة السفن، والعدد الإجمالى لطاقمى العاملين عليهما 61 فردا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا: الناقلتان المحتجزتان فى طريقهما للرسو بجزيرة باتام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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